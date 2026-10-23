Vance se intensifica a huracán categoría 1 frente a costas de Guerrero

Viernes 23 de octubre de 2026

El ciclón Vance se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson mientras avanza por aguas del Pacífico mexicano, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El fenómeno se localiza aproximadamente a 710 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 930 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Vance presenta vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de hasta 165 kilómetros por hora, con desplazamiento hacia el nor-noroeste a una velocidad de 9 kilómetros por hora.

La circulación del huracán incrementará la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Michoacán y Guerrero, además de chubascos en Oaxaca.

También se esperan vientos fuertes y oleaje elevado en las costas del sur de México, por lo que las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y extremar precauciones en las zonas costeras.