Vance se intensifica a huracán categoría 1 frente a costas de Guerrero

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Algo De Nubes
Chihuahua, Chihuahua
Viernes 23 de octubre de 2026
El ciclón Vance se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson mientras avanza por aguas del Pacífico mexicano, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El fenómeno se localiza aproximadamente a 710 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 930 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.
Vance presenta vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de hasta 165 kilómetros por hora, con desplazamiento hacia el nor-noroeste a una velocidad de 9 kilómetros por hora.
La circulación del huracán incrementará la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Michoacán y Guerrero, además de chubascos en Oaxaca.
También se esperan vientos fuertes y oleaje elevado en las costas del sur de México, por lo que las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y extremar precauciones en las zonas costeras.
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