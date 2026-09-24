Vecinos de Bosques de San Francisco denuncian daños y retiro de equipo durante cateo

Jueves 24 de septiembre de 2026

Vecinos del fraccionamiento Bosques de San Francisco denunciaron que, durante un cateo realizado por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en el marco de una investigación por presunto huachicol relacionada con la empresa Carvel, fueron retirados equipos de grabación y se registraron daños en infraestructura de seguridad.

De acuerdo con la asociación civil encargada del comité vecinal y personal de seguridad del fraccionamiento, durante la intervención los agentes sometieron a guardias privados y retiraron CPU, DVR y otros dispositivos utilizados para almacenamiento y grabación de video.

Personal de mantenimiento señaló que, durante el ingreso de las fuerzas federales, resultó dañada la pluma de acceso, además de puntos de conexión inalámbrica, cuatro cámaras de seguridad y distintos equipos de red.

Los representantes vecinales estimaron de manera preliminar que los daños ascienden a alrededor de 300 mil pesos.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente si los equipos retirados forman parte de los indicios asegurados dentro de la investigación ni si existe un reporte oficial sobre los daños denunciados por los vecinos.

El operativo forma parte de las diligencias federales realizadas en torno a una investigación por presunto huachicol vinculada con instalaciones de Carvel.