El Estado

21.55°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 18 de febrero de 2026

Vecinos de Los Álamos denuncian aumento de robos y piden mayor vigilancia en Aldama

Aldama, Chih.— Vecinos del fraccionamiento Los Álamos denunciaron un incremento en los robos de autopartes y en los hurtos al interior de vehículos durante los últimos meses, situación que —aseguran— ha generado preocupación e incertidumbre entre las familias del sector.

De acuerdo con testimonios de los colonos, en semanas recientes se han registrado diversos casos en los que automóviles estacionados en la vía pública han sido despojados de espejos, baterías y otras piezas, además de reportarse cristalazos para sustraer objetos de valor del interior de las unidades.

Los habitantes manifestaron su temor ante la posibilidad de que la inseguridad que se registra en la ciudad de Aldama se extienda hacia los fraccionamientos aledaños, afectando la tranquilidad que anteriormente caracterizaba a la zona.

Ante esta situación, señalaron que han solicitado mayor presencia de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Aldama para prevenir este tipo de delitos, ya que —afirman— los rondines son prácticamente inexistentes debido a la distancia del sector respecto al centro de la ciudad.

Asimismo, indicaron que también se ha reportado un aumento en los robos a vivienda, lo que ha encendido las alertas entre los residentes. Por ello, hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales para reforzar la vigilancia, incrementar los patrullajes y brindar mayor seguridad a las familias que habitan en Los Álamos.

Los vecinos no descartaron organizarse mediante comités de vigilancia y redes de comunicación vecinal, aunque reiteraron que es indispensable el respaldo de las corporaciones policiacas para contener la incidencia delictiva en la zona.

Señalamientos de Scherer Ibarra no bastan para indagatorias, dice Buenrostro

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Entrega el Gobierno Municipal obra de infraestructura educativa en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz"

Emite Protección Civil alerta amarilla por viento fuerte en Juárez

Abogada de “El Chapo” denuncia condiciones “inhumanas” en prisión de máxima seguridad

Aprueban donación de predio para impulsar el Boulevard Luis H. Álvarez en Chihuahua
Alerta por ráfagas de hasta 75 km/h y posible tolvaneras en tramos carreteros de Chihuahua
Fuertes vientos provocan tres incidencias en la ciudad; sin lesionados
Dorados de Chihuahua refuerza su rotación con tres lanzadores rumbo a 2026
Inicia dispersión de más de 190 mdp en becas para secundaria; algunos alumnos recibirán pago triple
Morena, PT y PVEM no logran acuerdo sobre plurinominales y presupuesto
Claudia Sheinbaum propone tope de 70 mil pesos a pensiones de altos mandos
Invita FFYL de la UACH a jornada de donación de sangre

Municipios

Más Noticias

Gobierno Municipal aclara condiciones de refugio temporal para caninos
JMAS rehabilitará caja de válvulas en Ortiz Mena; habrá baja presión en siete colonias
Sergio Mayer pide licencia como diputado para entrar a “La Casa de los Famosos 6”