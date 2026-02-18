Vecinos de Los Álamos denuncian aumento de robos y piden mayor vigilancia en Aldama

Miércoles 18 de febrero de 2026

Aldama, Chih.— Vecinos del fraccionamiento Los Álamos denunciaron un incremento en los robos de autopartes y en los hurtos al interior de vehículos durante los últimos meses, situación que —aseguran— ha generado preocupación e incertidumbre entre las familias del sector.

De acuerdo con testimonios de los colonos, en semanas recientes se han registrado diversos casos en los que automóviles estacionados en la vía pública han sido despojados de espejos, baterías y otras piezas, además de reportarse cristalazos para sustraer objetos de valor del interior de las unidades.

Los habitantes manifestaron su temor ante la posibilidad de que la inseguridad que se registra en la ciudad de Aldama se extienda hacia los fraccionamientos aledaños, afectando la tranquilidad que anteriormente caracterizaba a la zona.

Ante esta situación, señalaron que han solicitado mayor presencia de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Aldama para prevenir este tipo de delitos, ya que —afirman— los rondines son prácticamente inexistentes debido a la distancia del sector respecto al centro de la ciudad.

Asimismo, indicaron que también se ha reportado un aumento en los robos a vivienda, lo que ha encendido las alertas entre los residentes. Por ello, hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales para reforzar la vigilancia, incrementar los patrullajes y brindar mayor seguridad a las familias que habitan en Los Álamos.

Los vecinos no descartaron organizarse mediante comités de vigilancia y redes de comunicación vecinal, aunque reiteraron que es indispensable el respaldo de las corporaciones policiacas para contener la incidencia delictiva en la zona.