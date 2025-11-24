Alerta vecinal en la Zona del Reliz por delincuente que azota la zona

Lunes 24 de noviembre de 2025

La presencia de un delincuente ha generado alarma entre los vecinos de la Zona del Reliz, Senda Reliz y colonias aledañas, quienes reportan que el sujeto ha sido visto brincando bardas y subiendo a techos, sin que hasta el momento las autoridades logren su detención.

Los residentes han adoptado medidas de vigilancia vecinal, cuidándose entre sí para evitar ser víctimas de robos o agresiones, mientras esperan la intervención policial.

Las autoridades locales han sido alertadas y se espera su pronta respuesta para capturar al responsable y reforzar la seguridad en la zona. Los vecinos hacen un llamado a mantener la calma, reportar cualquier actividad sospechosa y colaborar con las autoridades para proteger a la comunidad.