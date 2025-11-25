El Estado

0.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 25 de noviembre de 2025

Vecinos de la zona Reliz denuncian ola de robos y exigen mayor presencia policial

A través de una denuncia ciudadana, vecinos de la zona Reliz difundieron un video con el que identifican a un presunto responsable de múltiples robos registrados en distintos fraccionamientos durante las últimas semanas.

Los habitantes señalaron que los robos han ocurrido en fraccionamientos como Senda Real, Bugambilias, Rincón de las Flores, Condesa Rejón, Península, así como en dos escuelas ubicadas sobre la calle Pedro Maldonado. Ante el incremento de incidentes, los colonos revisaron diversas cámaras de seguridad y detectaron la presencia del mismo individuo en los lugares afectados, al que describen como un hombre alto, de tez trigueña, complexión delgada y cabello castaño.

De acuerdo con los vecinos, se han realizado múltiples reportes al 911 y existen al menos tres denuncias formales, aunque hasta el momento la persona señalada no ha sido detenida.

Ante esta situación, los residentes de Reliz exigieron a las autoridades municipales y estatales una intervención inmediata y plantearon tres acciones principales: mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias, implementar un operativo de búsqueda del presunto responsable y reforzar los rondines en las zonas donde se han registrado los robos.

“Hacemos un llamado firme y respetuoso a las autoridades para que actúen de manera urgente y coordinada”, expresaron los afectados al compartir el material que documenta la presencia del hombre vinculado a estos hechos.

Maru Campos se suma al acuerdo nacional “Felicidad y bienestar para las mujeres” durante conferencia matutina

