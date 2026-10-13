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Martes 13 de octubre de 2026

Vecinos del norte de Chihuahua reportan más de 30 horas sin internet de Telmex

Habitantes de distintas colonias del norte de la ciudad de Chihuahua reportaron permanecer más de 30 horas sin servicio de internet de Telmex, pese a que la falla fue reportada desde el fin de semana.

Los afectados se concentran principalmente en sectores como Campo Bello, Santa Clara, Paseos, Riberas y zonas cercanas al cañón de Alleza Norte, donde aseguran que la interrupción comenzó desde la noche del sábado 10 de octubre.

De acuerdo con los vecinos, inicialmente la empresa les informó que se trataba de una falla general y que el servicio quedaría restablecido durante la tarde del domingo.

Sin embargo, el problema continuó y posteriormente algunos usuarios recibieron una explicación distinta: presuntamente habría ocurrido un robo de fibra óptica, situación que habría provocado la suspensión del servicio en varios sectores del norte de la capital.

Los habitantes señalaron que, pese a los reportes realizados, hasta este martes 13 de octubre seguían sin conexión y sin una fecha precisa para el restablecimiento.

A través de los canales de atención de Telmex, algunos usuarios únicamente han recibido mensajes automáticos en los que se reconoce que sus domicilios se encuentran dentro de una zona con afectaciones y se asegura que personal trabaja para solucionar el problema.

“Detectamos que tu servicio se encuentra en una zona de falla. Estamos trabajando para restablecerlo lo antes posible, te ofrecemos una disculpa”, es uno de los mensajes recibidos por los afectados.

Los vecinos aseguran que también han tenido dificultades para obtener información vía telefónica, por lo que habitantes de las colonias afectadas comenzaron a organizarse para presentar una queja conjunta.

La interrupción ha generado mayores afectaciones entre personas que trabajan desde casa, estudiantes y usuarios que dependen de la conexión para realizar actividades laborales, escolares y trámites en línea.

Entre los números de reporte proporcionados a vecinos se encuentran el 08838074 y el 003302, los cuales, de acuerdo con los afectados, continúan activos.

Hasta el momento, los usuarios permanecen a la espera de que Telmex informe con precisión la causa de la falla y el tiempo estimado para la normalización del servicio en esta zona de Chihuahua capital.

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