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Jueves 22 de octubre de 2026

Vecinos denuncian fuga de aguas negras en fraccionamiento Roma; llevan dos días sin solución

Habitantes del fraccionamiento Roma denunciaron una fuga de aguas negras que, aseguran, permanece desde hace dos días en el cruce de las calles Betechi y Juan O’Donojú, generando malos olores y condiciones insalubres en el sector.

De acuerdo con los vecinos, las aguas residuales brotan de una alcantarilla y se extienden sobre la vía pública y zonas aledañas, situación que además ha comenzado a afectar el pavimento y dificulta el paso de peatones y vehículos.

Los habitantes señalaron que el problema ya fue reportado ante las instancias correspondientes; sin embargo, hasta el momento de la denuncia continuaban esperando la reparación de la falla.

Ante el riesgo sanitario que representa mantener aguas residuales expuestas, solicitaron la intervención del personal responsable del sistema de drenaje para detener la fuga, reparar la infraestructura y realizar labores de limpieza.

Los vecinos pidieron atender el problema a la brevedad para evitar que el derrame continúe extendiéndose y afectando a más familias del fraccionamiento.

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