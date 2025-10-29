Vecinos participan en jornada de educación en diabetes promovida por la regidora Lupita Borruel

Miércoles 29 de octubre de 2025

Con el propósito de impulsar el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades crónico-degenerativas, 30 personas referidas por las Casas de Enlace con la regidora Lupita Borruel participaron en una clase de Educación en Diabetes, impartida por profesionales del tema en colaboración con la Asociación Chihuahuense de Diabetes Akam Surá.

Durante esta jornada educativa, se abordaron temas fundamentales para quienes viven con diabetes, así como estrategias de prevención para quienes buscan mantener una vida saludable. Uno de los principales enfoques fue la importancia de la nutrición, explicando de manera práctica cómo los alimentos actúan en el organismo y cómo una alimentación equilibrada e inteligente contribuye significativamente al bienestar general.

Al finalizar la capacitación, las y los participantes recibieron un glucómetro y tiras reactivas que les permitirán monitorear su salud y poner en práctica los conocimientos adquiridos.

La regidora del PAN, Lupita Borruel, agradeció a la asociación Akam Surá por ser un aliado constante en las acciones de salud que se impulsan desde las Casas de Enlace, así como a las y los asistentes, cuyo interés dijo refleja el compromiso por mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

“Desde las Casas de Enlace continuaremos buscando espacios que brinden herramientas útiles a las y los vecinos, porque sabemos que la educación en salud tiene un efecto multiplicador en las comunidades”, señaló la regidora.

Finalmente, Borruel reiteró que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla, de mantener una cercanía con la ciudadanía y promover programas que fortalezcan la prevención y el autocuidado, pilares esenciales para una ciudad más sana y solidaria.