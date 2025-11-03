Vecinos y organizaciones se unen para limpiar el Río Sacramento

Lunes 3 de noviembre de 2025

La Coordinadora de Medio Ambiente y Protección Animal, Rocío Reza Gallegos, anunció que vecinos del norte de la ciudad y más de diez organizaciones civiles se unirán en una gran jornada de limpieza para rescatar el Río Sacramento, uno de los principales cauces naturales de la capital.

De acuerdo con la funcionaria, el proyecto contará con la participación de diez dependencias municipales, además del apoyo de la ciudadanía, con el propósito de retirar la basura acumulada por años en distintos puntos del río, debido a los desechos que arrojan algunos vecinos de las colonias cercanas.

Los trabajos de saneamiento se desarrollarán a lo largo de 2.8 kilómetros del cauce, iniciando en el cruce de la vialidad Los Nogales y el río Sacramento, con rumbo al norte de la ciudad. Las labores se extenderán durante varias semanas, y se espera que el 27 de noviembre sea la jornada más intensa, cuando se realice una “limpieza fina” con la participación masiva de voluntarios.

Reza Gallegos destacó que estas acciones se complementarán con programas municipales como Mega Destilichadero, Patio de mi Casa y Mi Casa Limpia, que permiten a los ciudadanos deshacerse de objetos voluminosos de manera adecuada, evitando que terminen contaminando el cauce.

Asimismo, la Dirección de Seguridad Pública y Desarrollo Urbano del Municipio estarán vigilando el área para detectar y sancionar a quienes arrojen basura al río, reforzando el compromiso con la protección ambiental y la convivencia responsable.

“El rescate del Río Sacramento no solo es una acción ecológica, sino un esfuerzo comunitario que refleja el compromiso de los chihuahuenses por mantener limpia y viva su ciudad”, señaló Rocío Reza.