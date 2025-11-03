Chihuahua

15.86°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 3 de noviembre de 2025

Vecinos y organizaciones se unen para limpiar el Río Sacramento

La Coordinadora de Medio Ambiente y Protección Animal, Rocío Reza Gallegos, anunció que vecinos del norte de la ciudad y más de diez organizaciones civiles se unirán en una gran jornada de limpieza para rescatar el Río Sacramento, uno de los principales cauces naturales de la capital.

De acuerdo con la funcionaria, el proyecto contará con la participación de diez dependencias municipales, además del apoyo de la ciudadanía, con el propósito de retirar la basura acumulada por años en distintos puntos del río, debido a los desechos que arrojan algunos vecinos de las colonias cercanas.

Los trabajos de saneamiento se desarrollarán a lo largo de 2.8 kilómetros del cauce, iniciando en el cruce de la vialidad Los Nogales y el río Sacramento, con rumbo al norte de la ciudad. Las labores se extenderán durante varias semanas, y se espera que el 27 de noviembre sea la jornada más intensa, cuando se realice una “limpieza fina” con la participación masiva de voluntarios.

Reza Gallegos destacó que estas acciones se complementarán con programas municipales como Mega Destilichadero, Patio de mi Casa y Mi Casa Limpia, que permiten a los ciudadanos deshacerse de objetos voluminosos de manera adecuada, evitando que terminen contaminando el cauce.

Asimismo, la Dirección de Seguridad Pública y Desarrollo Urbano del Municipio estarán vigilando el área para detectar y sancionar a quienes arrojen basura al río, reforzando el compromiso con la protección ambiental y la convivencia responsable.

“El rescate del Río Sacramento no solo es una acción ecológica, sino un esfuerzo comunitario que refleja el compromiso de los chihuahuenses por mantener limpia y viva su ciudad”, señaló Rocío Reza.

Emite Obras Públicas alerta vial por reducción de carriles en la vialidad Los Nogales

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Carlos Manzo; había denunciado amenazas y pedido ayuda al Gobierno Federal

Sheinbaum convoca reunión urgente del Gabinete de Seguridad tras asesinato del alcalde de Uruapan

Chihuahuense Alegría Villarreal completa con éxito el Maratón de Nueva York 2025

Mujer fallece durante vuelo de Chihuahua a Mazatlán
Lupita Borruel acompaña a jóvenes de la Comunidad Terapéutica Libres por Amor en el Torneo de Muay Thai 2025
Supervisó Sindicatura Operativo Especial por Feria del Hueso 2025
Chihuahuense Alegría Villarreal completa con éxito el Maratón de Nueva York 2025

Con un tiempo de 3:35:48, la atleta suma su quinto maratón y su tercer Major

Carlos Manzo; había denunciado amenazas y pedido ayuda al Gobierno Federal
Sheinbaum convoca reunión urgente del Gabinete de Seguridad tras asesinato del alcalde de Uruapan
Dodgers conquistan la Serie Mundial tras dramático Juego 7 ante Blue Jays
Asesinan al alcalde de Uruapan Carlos Manzo

Municipios

Más Noticias

Presenta Lorena Ramírez segunda carrera México Imparable
Senado de Estados Unidos aprueba resolución para revertir aranceles de Trump
Baja la temperatura en San Juanito a -0.1 grados centígrados