Ven positivo ampliar plazo para trámites del Programa de Uso Eficiente del Agua

Jueves 7 de mayo de 2026

El secretario de Desarrollo Rural de Chihuahua, Mauro Parada Muñoz, calificó como positiva la ampliación del plazo para realizar trámites del Programa de Uso Eficiente del Agua, al considerar que permitirá que más productores regularicen su documentación y accedan al beneficio.

El funcionario señaló que el interés mostrado por el sector agrícola refleja la relevancia de este esquema para fortalecer la sustentabilidad de las actividades del campo.

Parada Muñoz destacó que, aunque la Comisión Nacional del Agua ha otorgado facilidades en el proceso, todavía existen trámites administrativos pendientes que requieren atención.

“Lo veo positivo, porque quiere decir que ven el interés de los productores de participar en un programa que es esencial para la agricultura y esperemos que este periodo ayude a aumentar el volumen de productores inscritos”, expresó.

Indicó que actualmente más del 50 por ciento de los productores ya están inscritos, lo que representa alrededor de seis mil beneficiarios.

Sin embargo, explicó que aún existe un número importante de agricultores con trámites en proceso, quienes podrían aprovechar la ampliación del plazo para formalizar su participación en este programa federal.