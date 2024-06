Vence hoy plazo para consignar ante juez a responsable de la muerte de 3 adolescentes

Miércoles 26 de junio de 2024

Ciudad Juárez.- Hasta las 23:00 horas de este miércoles se vence el plazo que tiene la Fiscalía del Distrito Norte para consignar ante un Juez de Control al ciudadano americano probable responsable de la muerte de tres adolescentes, en un choque que se registró el lunes pasado sobre el bulevar Bernardo Norzagaray.

La FGE tiene bajo resguardo a Henry R. de 45 años, residente de Socorro, Texas, a quien ya se le tomó su declaración con relación al accidente que provocó al conducir su Jeep Wrangler negro con placas de Texas, el cual impactó contra un Honda Civic azul donde viajaban las tres jovencitas que fallecieron, identificadas como Angélica C. R. de 15 años, Daniel Michelle C. R. de 12 y Nemesis Gissel A. C. de 16.

El fiscal Zona Norte, Carlos Manuel Salas, informó que la audiencia de formulación de imputaciones se realizará el jueves temprano, debido a que tienen hasta las 11 de la noche para consignar al probable responsable.

La FGE lo va a acusar de homicidio imprudencial, lesiones y daños.

El detenido impactó su vehículo contra la parte trasera del Honda Civic azul, cuando escapaba después de haber provocado daños a una camioneta Chevrolet Astro que chocó previamente en las calles Juan Pablo II y Moctezuma, de acuerdo con el parte oficial que elaboraron elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial.