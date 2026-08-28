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Viernes 28 de agosto de 2026

Venezuela evalúa abandonar la OPEP y estrechar alianza petrolera con Estados Unidos

Caracas.- Venezuela analiza la posibilidad de abandonar la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), organismo del que fue uno de sus cinco países fundadores en 1960, en medio de su nuevo acercamiento político y energético con Estados Unidos.

De acuerdo con personas familiarizadas con las conversaciones, la posibilidad de salir del cartel petrolero ha sido discutida con funcionarios estadounidenses, aunque todavía no existe una decisión definitiva.

Paralelamente, representantes de Washington y Caracas negocian una mayor participación estadounidense en la industria petrolera venezolana. Entre las alternativas planteadas estaría un arrendamiento de hasta 100 años de diversos campos petroleros, aunque las autoridades no han confirmado públicamente un acuerdo.

Una eventual salida representaría un golpe político para la OPEP y profundizaría el cambio en la relación de Venezuela con el organismo que ayudó a crear. Actualmente, el país produce alrededor de 1.16 millones de barriles diarios, muy por debajo de sus niveles de hace una década.

Venezuela posee algunas de las mayores reservas petroleras del mundo, por lo que una apertura a inversiones internacionales podría incrementar su producción durante los próximos años y fortalecer la presencia de compañías estadounidenses en el país.

Por ahora, Caracas permanece dentro de la OPEP y las conversaciones continúan, por lo que una eventual salida deberá considerarse todavía como una posibilidad en evaluación y no como una decisión tomada.

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