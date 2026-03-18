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Miércoles 18 de marzo de 2026

Venezuela hace historia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y obtiene premio millonario

La selección de Venezuela se consagró campeona del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras vencer 3-2 a Estados Unidos, logrando su primer título en la historia del certamen.

Además del campeonato, la novena venezolana se llevó un premio económico considerablemente superior al de ediciones anteriores, consolidando el crecimiento comercial del torneo.

De acuerdo con reportes, el equipo campeón recibió un bono de 2.5 millones de dólares, cifra que representa un incremento significativo respecto a torneos pasados.

Sin embargo, el monto total acumulado es mayor, ya que el sistema de premios contempla incentivos por cada fase alcanzada:

750 mil dólares por participación

1 millón por avanzar a cuartos de final

1.25 millones por semifinales

1.25 millones por disputar la final

2.5 millones adicionales por el campeonato

En conjunto, el campeón puede superar los 7.5 millones de dólares en ingresos totales, dependiendo de su desempeño durante el torneo.

El esquema establece que el dinero se divide en partes iguales: 50% para la federación nacional y 50% para jugadores y cuerpo técnico, lo que también beneficia al desarrollo del béisbol en el país.

La edición 2026 destacó no solo por el nivel deportivo, sino también por el incremento en la bolsa de premios, impulsado por acuerdos comerciales y de transmisión internacional, lo que refuerza al Clásico Mundial como uno de los eventos más relevantes del béisbol a nivel global.

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