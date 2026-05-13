Verifica Sindicatura 46 nuevas patrullas por ampliación de contrato de arrendamiento

Miércoles 13 de mayo de 2026

La Sindicatura de Chihuahua realizó la verificación de 46 nuevas patrullas incorporadas mediante la ampliación del contrato de arrendamiento, con el objetivo de revisar que las unidades cumplan con las especificaciones físicas, técnicas, así como con su documentación legal y vial.

Con esta ampliación, el contrato original pasa de 154 a 200 unidades arrendadas para reforzar las labores de seguridad en la capital del estado.

El contrato inicial contempló el arrendamiento de 154 vehículos, integrados por 130 unidades tipo pick up y 24 SUV, con una vigencia de enero de 2025 al 15 de noviembre de 2028.

La Síndica municipal Olivia Franco subrayó que este proceso busca garantizar transparencia y que las unidades entregadas cumplan plenamente con lo acordado en el contrato.

“Desde la Sindicatura estaremos revisando que cada patrulla cuente con el equipamiento convenido dentro del contrato de arrendamiento”, expresó.

Añadió que también se verificará que las unidades sean entregadas en óptimas condiciones para cumplir su objetivo principal.

“Vamos a verificar que cada unidad cuente con el equipamiento necesario para operar de manera correcta y contribuya al fortalecimiento de la seguridad de las familias chihuahuenses”, afirmó.

Durante la verificación de cada unidad, se revisó que contaran con tableta, portatableta, manual de mantenimiento, torreta, bocina, sirena, rotulación, tumbaburro y consola botonera.

Asimismo, en el kit de emergencia se constató la presencia de señalización preventiva, cables para pasar corriente, extintor y gato hidráulico.

Finalmente, se verificó que la tarjeta de circulación y la póliza de seguro estuvieran vigentes, además de corroborar que las placas y el número de serie coincidieran correctamente con cada vehículo.