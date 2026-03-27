Verifica Sindicatura avance del 52% en los puentes Aldama–Fuerza Aérea y Nogales

Viernes 27 de marzo de 2026

La Síndica Municipal, Olivia Franco, encabezó la supervisión de dos de las obras viales más relevantes que actualmente se ejecutan en la ciudad: el puente de la carretera Chihuahua–Aldama, a la altura de la Avenida Fuerza Aérea, y el paso superior en Vialidad Los Nogales y Avenida de las Industrias, ambas con un avance del 52%.

En la obra de Chihuahua–Aldama/Fuerza Aérea, la Síndica y el equipo técnico de la Sindicatura verificaron el progreso en el cimbrado y colado de columnas, además de la conformación de las rampas de acceso y salida.

También constataron avances en trabajos de terracería, colado de concreto en secciones de la glorieta y labores de cableado de media tensión.

“Nuestro deber es verificar que cada etapa se ejecute con calidad y que los recursos públicos se apliquen correctamente. Estas obras son esenciales para mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por esta zona”, afirmó Olivia Franco.

En el recorrido por el paso superior de Los Nogales e Industrias, que igualmente registra un 52% de avance, se observó la colocación de más de 40 trabes de concreto reforzado, un paso fundamental para la conformación de la superestructura del puente.

La supervisión incluyó también el cimbrado para la losa superior, el armado de rampas y retornos, el colado de cabezales y los trabajos para convertir la línea de media tensión de aérea a subterránea.

“Seguiremos presentes en cada proyecto estratégico para que se cumplan los tiempos, la normatividad y la calidad que la ciudadanía merece”, agregó la Síndica.

La Sindicatura reiteró su compromiso de vigilar el uso correcto de los recursos públicos y el cumplimiento técnico de las obras, con el propósito de que la ciudad cuente con infraestructura segura y de calidad.