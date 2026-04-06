Víctimas celebran vinculación a proceso por presunto fraude de Consultoría G&L

Lunes 6 de abril de 2026

“Qué bueno que los agarraron, espero que no los vayan a dejar ir”, expresó una de las víctimas que denunció a la Consultoría Legal Administrativa G&L, señalada de defraudar a decenas de personas con trámites para mejorar el monto de sus jubilaciones.

La afectada, quien pidió omitir su nombre por temor a represalias, relató que presentó su denuncia en febrero de este año, después de entregar 9 mil pesos por un trámite que supuestamente incrementaría su pensión. Posteriormente, los empleados le solicitaron otros 10 mil pesos para gestionar un retroactivo de 200 mil pesos, pero cuando acudió nuevamente a las oficinas, las encontró cerradas.

“No pensé que fuera a avanzar y ahora sólo queda esperar a ver si nos regresan nuestro dinero”, dijo, al tiempo que aseguró conocer a más personas que, a partir de la detención de los presuntos responsables, analizan presentar su denuncia.

El sábado por la noche, el juez de Control Juan Carlos Zamora Vázquez dictó vinculación a proceso contra Cristina Isabel M. L. y Martín de Jesús H. C., por el presunto fraude cometido contra 22 personas mediante la Consultoría Legal y Administrativa G&L.

La denunciante identificó a Cristina Isabel como la persona que la atendió cuando inició el trámite.

Los imputados fueron detenidos el 1 de abril en una empresa denominada Oportunidades M40, acusados inicialmente de resistirse a la autoridad. En el operativo también fue arrestada otra mujer, quien posteriormente fue liberada bajo reserva de ley.

Las víctimas confían en que el proceso continúe avanzando y se logre la reparación del daño.