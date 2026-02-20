Víctimas de Aras acuden a Fiscalía Anticorrupción por presunto mal uso de bienes asegurados

Viernes 20 de febrero de 2026

Víctimas de la empresa Aras acudieron este viernes a la Fiscalía Anticorrupción para dar seguimiento a la denuncia presentada por el presunto mal uso de los bienes asegurados a dicha compañía.

La semana pasada, los afectados se presentaron acompañados de sus representantes legales ante la autoridad, donde señalaron que personal de la Fiscalía General del Estado encargado de la administración de los bienes habría estado rentándolos; sin embargo, aseguraron que los recursos obtenidos no fueron ingresados al Fideicomiso destinado a la reparación del daño para las víctimas.

De acuerdo con los denunciantes, esta situación podría representar un manejo irregular de los activos asegurados dentro del proceso judicial que se sigue contra la empresa.

Al respecto, el fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela, informó que la dependencia analizará la denuncia para determinar si existen elementos suficientes y proceder conforme a derecho.