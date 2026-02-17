Víctimas de desapariciones en Coahuila piden mantener medidas estrictas contra “El Z-40” en EE.UU.

Martes 17 de febrero de 2026

Familiares de víctimas de desapariciones forzadas en Coahuila exigieron este martes que la justicia estadounidense no relaje las medidas especiales de aislamiento en prisión del exlíder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z-40”, acusado de ser el autor intelectual y material de las masacres de Allende y Piedras Negras en 2011.

El reclamo surge luego de que la defensa de Treviño Morales solicitara reducción de su aislamiento y ampliación de visitas en la prisión federal donde cumple condena. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que presentará pruebas de la responsabilidad directa del capo en las masacres y otros crímenes para demostrar su peligrosidad ante el juez.

Daniel Durán, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), expresó:

"Es muy importante que este sujeto pague y pague tanto ’El Z-40’, él y su hermano (Omar), que los dos paguen esta cadena de asesinatos que llevaron a cabo de manera impune. No puede permitirse que se relajen las medidas de seguridad, porque podrían intentar operar desde los penales nuevamente".

En 2011, Treviño Morales, líder de Los Zetas, organizó venganza contra personas presuntamente traidoras ante la DEA, secuestrando y asesinando a hombres, mujeres y niños en Piedras Negras y trasladando a decenas más a Allende, donde fueron incineradas. También se le responsabiliza de la fuga de cerca de 130 reos del Penal de Piedras Negras en 2012 y de establecer lo que se describió como un “campo de exterminio” dentro del centro penitenciario.

Reyna Martínez, de la organización Alas de Esperanza de Allende, señaló que aunque en México no se ha hecho justicia, un fallo en Estados Unidos representaría un respiro para las víctimas directas e indirectas. La organización Fray Juan de Larios, que agrupa a familiares de desaparecidos, subrayó la impunidad con la que Treviño Morales y sus cómplices actuaron en Coahuila, debido a la omisión de autoridades estatales y federales.

Las víctimas esperan que el sistema judicial estadounidense mantenga las medidas especiales y garantice que “El Z-40” no pueda continuar ejerciendo poder criminal desde prisión, asegurando así un mínimo de justicia para las familias afectadas.