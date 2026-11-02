Victoria para Pepe Stege en el Gran Premio de México

Lunes 2 de noviembre de 2026

El piloto chihuahuense Pepe Stege tuvo una destacada participación en el Gran Premio de México de Fórmula 1, celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde conquistó la bandera de cuadros en la categoría GTM Light, como parte de las actividades del campeonato Súper Copa Roshfrans.

Desde la sesión de calificación, Stege mostró su velocidad al apoderarse de las dos posiciones de privilegio (poles), resultado que anticipaba un gran desempeño para las dos carreras programadas en el circuito capitalino.

En la primera competencia, el piloto chihuahuense confirmó su buen momento al dominar gran parte de la carrera y cruzar la línea de meta en el primer lugar, para quedarse con la bandera de cuadros y subir a lo más alto del podio. Cabe mencionar que esta representa la segunda victoria que consigue el piloto del estado grande durante 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Para la segunda competencia, todo parecía encaminado para que Stege consiguiera su segundo triunfo de la jornada. Sin embargo, cuando restaban aproximadamente 10 minutos para el final, un contacto con Samuel Cruz provocó daños en el diferencial trasero de su automóvil, lo que lo obligó a abandonar la carrera cuando se encontraba en la primera posición, a la altura de la zona del Foro Sol.

“En la carrera uno fue una competencia muy cardiaca, ya que en las últimas vueltas el segundo lugar me rebasó, pero al llegar a las eses pude recuperar la posición y llevarnos la victoria”, comentó el piloto chihuahuense.

Además, Pepe Stege agregó: “En la segunda carrera, cuando faltaban 10 minutos para el final, estábamos en primer lugar. Al llegar al Foro Sol tuve un contacto con el piloto que ocupaba el segundo lugar, lo que provocó que se quebrara una parte del diferencial y nos obligó a abandonar la competencia”.

Finalmente, el piloto del estado grande señaló que se marcha contento por el resultado obtenido y que ya está listo para afrontar el siguiente reto dentro del serial de Súper Copa Roshfrans.

Ahora, Pepe Stege se prepara para afrontar la última fecha de la temporada 2026 del campeonato Súper Copa, programada para los días 14 y 15 de noviembre en el Autódromo Miguel E. Abed, en Puebla, donde buscará cerrar el año con otro resultado destacado.

Para esta última fecha del campeonato, Pepe Stege llega ubicado en el cuarto puesto de la clasificación de la categoría GTM Light, a solo 50 puntos del líder, por lo que un buen resultado en tierras poblanas podría acercarlo a los primeros lugares y permitirle cerrar la temporada con una importante actuación.