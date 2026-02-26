Videojuegos y objetos personales, hallazgos en la cabaña de “El Mencho” en Tapalpa

Jueves 26 de febrero de 2026

En la cabaña de Tapalpa, último refugio de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, antes de ser abatido por fuerzas militares, se encontraron varios videojuegos, lo que podría reflejar una de sus posibles aficiones.

El hallazgo ocurrió tras un operativo de la Fuerza Especial Conjunta, integrado por tropas de élite del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en el fraccionamiento Tapalpa Country Club.

Durante el operativo hubo un intercambio de fuego con los guardias del CJNG, lo que derivó en la muerte de ocho presuntos integrantes del grupo criminal, incluido su líder.

Entre los objetos asegurados en la cabaña se encontró una caja de cartón forrada con trece videojuegos, principalmente de Xbox 360, lo que sugiere que podrían haber sido uno de los pasatiempos del Mencho, aunque no se confirma que fueran de su propiedad exclusiva.

Algunos de los videojuegos decomisados incluyen:

Call of Duty: Modern Warfare 2

FIFA 12

Forza Motorsport 4

Forza Horizon 1

El Gato con Botas

Aventuras de Kinect Disneyland

Además de los videojuegos, en la cabaña se aseguraron:

Tationil Plus, un glutatión inyectable para pacientes con problemas renales crónicos.

Otros medicamentos.

Imágenes, escritos y objetos personales.

Un módem de Starlink, sistema de internet satelital de alta velocidad.

Estas evidencias ayudan a entender parte del entorno privado de uno de los líderes del narcotráfico más buscados de México y reflejan cómo los operativos logran recuperar tanto a los implicados como los objetos en su posesión.