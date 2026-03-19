Vigila Síndica inversión en bacheo y uso eficiente de recursos públicos

Jueves 19 de marzo de 2026

La Síndica Municipal, Olivia Franco, acompañó la aprobación de recursos para el programa de bacheo permanente en el municipio, al destacar la importancia de trabajar en dar seguimiento y vigilar que el gasto público se ejerza con eficiencia, transparencia y en beneficio directo de la ciudadanía.

Lo anterior, luego de que la Comisión de Hacienda y Planeación autorizara destinar más de 26 millones de pesos del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal 2026 (FODESEM) al proyecto presentado por la Dirección de Obras Públicas, enfocado en la atención de vialidades.

Franco subrayó que este tipo de acciones impactan directamente en la calidad de vida de las familias, al mejorar la movilidad urbana y reducir afectaciones económicas derivadas del deterioro de las calles. Asimismo, reiteró que desde la Sindicatura se dará seguimiento puntual a la correcta aplicación de estos recursos.

“La ciudadanía exige resultados y obras que realmente resuelvan problemáticas cotidianas. Desde la Sindicatura estaremos vigilantes de que cada peso se traduzca en beneficios tangibles para las y los chihuahuenses”, expresó.

El titular de Obras Públicas, Carlos Alberto Rivas Martínez, explicó que el programa de bacheo permanente busca atender de manera continua las averías en la infraestructura vial, a fin de mejorar las condiciones de circulación en distintos puntos del municipio.

La propuesta fue aprobada por unanimidad durante la vigésima séptima sesión ordinaria de la comisión, presidida por Luis Abraham Villegas Escandón, y será turnada al Cabildo para su análisis y eventual aprobación.

Cabe señalar que, en sesiones previas, también se autorizaron proyectos de las direcciones de Desarrollo Rural y Desarrollo Humano y Educación, como parte del mismo fondo, lo que refleja una estrategia integral para atender distintas necesidades del municipio.