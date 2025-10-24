Vigila Sindicatura el Programa de Escuelas Competitivas

Viernes 24 de octubre de 2025

La Síndica Municipal Olivia Franco y personal de la Sindicatura de Chihuahua participaron en el Comité de Validación del Programa de Escuelas Competitivas, convocado por la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, en la cual se aprobaron las instituciones educativas que serán beneficiadas con equipamiento tecnológico y educativo.

La Síndica Olivia Franco resaltó la importancia de la participación de la Sindicatura en este tipo de procesos, destacando que una de sus principales facultades es supervisar y dar seguimiento puntual a la correcta aplicación de los recursos públicos, en este caso destinados a programas sociales-educativos.

“En la Sindicatura estamos comprometidos a vigilar que cada peso invertido llegue efectivamente a las escuelas y se traduzca en mejoras concretas para estudiantes y docentes. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para que estos programas cumplan su objetivo social”, expresó Franco.

Asimismo, enfatizó que el equipo de la Sindicatura dará seguimiento al proceso y ejecución del Programa, para que los apoyos se entreguen a los planteles seleccionados de acuerdo con los criterios establecidos y con total claridad.

El Programa de Escuelas Competitivas tiene como objetivo dotar a los planteles públicos del municipio de mobiliario, material didáctico y equipo tecnológico, como computadoras, proyectores, minisplits y sistemas de videovigilancia, con la meta de impulsar una educación de calidad y mantener a las instituciones a la vanguardia tecnológica.

Este esfuerzo forma parte de una inversión total de más de 2 millones de pesos destinada a los programas de Infraestructura Educativa y Escuelas Competitivas, en colaboración con el Gobierno del Estado, la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) y los propios beneficiarios.

Los resultados de las escuelas seleccionadas se publicarán en los canales oficiales del Municipio de Chihuahua, donde también se detallará el tipo de equipamiento que cada plantel recibirá.