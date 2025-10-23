Chihuahua

Vigila Sindicatura el proceso de contratación de nuevo puente vehicular

La Síndica Municipal de Chihuahua, Olivia Franco, informó que mantienen un seguimiento al proceso de contratación, ejecución y supervisión de los recursos públicos destinados a la construcción de los tres puentes anunciados por el Gobierno Municipal, como parte del programa de movilidad urbana financiado con un crédito por 570 millones de pesos.

La Síndica Franco destacó que su equipo técnico de las áreas de Obras y Jurídico ha dado puntual seguimiento a cada fase del proceso, desde la contratación de empresas constructoras, las licitaciones públicas, hasta la calendarización de pagos y se dará seguimiento al cumplimiento de metas proyectadas.

“Es nuestra función supervisar la correcta aplicación de los recursos públicos. Estos proyectos deben traducirse en obras funcionales, seguras y que beneficien directamente a las y los chihuahuenses”, aseguró Olivia Franco.

Este jueves dará inicio a la construcción del paso superior vehicular en el cruce de Avenida Fuerza Aérea y carretera Aldama, una de las vialidades clave para el flujo vehicular entre la capital y el municipio vecino.

Se trata del segundo de los tres proyectos contemplados, después del arranque del puente en Avenida Los Nogales e Industrias la semana pasada.

El arranque oficial de la obra será encabezado por el Presidente Municipal, Marco Antonio Bonilla Mendoza, acompañado de autoridades estatales, regidores e invitados especiales. La construcción del puente busca eliminar semáforos y cuellos de botella en esta importante rúa, mejorando la conectividad hacia Aldama.

