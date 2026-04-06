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Lunes 6 de abril de 2026

Vigilará Sindicatura destino del ingreso histórico del Predial 2026

La Sindicatura de Chihuahua informó que mantiene una vigilancia sobre los procesos relacionados con el uso y aplicación del recurso público, luego de que el Gobierno Municipal superara la meta de recaudación del Impuesto Predial al cierre de febrero de 2026.

De acuerdo con las cifras oficiales, el ingreso calendarizado era de 1,230 millones de pesos, mientras que el monto recaudado alcanzó los 1,329 millones de pesos, generando un excedente de 99 millones de pesos.

La Síndica Olivia Franco destacó que este resultado refleja el compromiso de la ciudadanía y exige una supervisión aún más rigurosa.

“La gente cumple, y nosotros debemos cumplir también. Nuestra labor es asegurarnos de que cada peso se utilice de forma responsable y realmente se traduzca en beneficios para la ciudad”, afirmó.

Franco añadió que la Sindicatura dará seguimiento puntual al destino de los recursos provenientes del Predial.

“Continuaremos revisando cada proceso que involucre recurso público. El objetivo es garantizar decisiones responsables y que el dinero de las y los chihuahuenses se invierta donde más se necesita”, expresó.

Reiteró además que seguirán evaluando la aplicación del Predial, con el compromiso de vigilar que la recaudación histórica se convierta en obras y servicios de calidad para la comunidad.

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