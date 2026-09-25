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Viernes 25 de septiembre de 2026

Vinculan a proceso a 25 personas por narcomenudeo; accederán a tratamiento contra adicciones

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo autos de vinculación a proceso en contra de 25 personas imputadas por delitos contra la salud, durante audiencias concentradas del Tribunal Especializado en Narcomenudeo (TEN) del Distrito Judicial Morelos.

De acuerdo con la Fiscalía, a los imputados se les concedió la suspensión condicional del proceso a prueba, por lo que durante un periodo de seis meses deberán participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones.

Además, tendrán que cumplir con medidas como la firma periódica y permanecer bajo vigilancia del Tribunal.

La autoridad precisó que este beneficio aplica únicamente en aquellos casos en los que la cantidad de droga asegurada corresponda a dosis que no representen una intención de distribución.
Una vez concluido satisfactoriamente el programa y cumplidas las condiciones impuestas, las respectivas causas penales podrán ser sobreseídas.

En caso de incumplimiento, el proceso penal será reanudado conforme a lo establecido por la autoridad judicial.

La Fiscalía señaló que estas acciones forman parte de los mecanismos implementados para atender los delitos de narcomenudeo y, al mismo tiempo, ofrecer alternativas orientadas a la prevención y tratamiento de las adicciones.

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