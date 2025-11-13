Vinculan a proceso a Alejandro Vera por delincuencia organizada; retiro cargo de lavado de dinero

Jueves 13 de noviembre de 2025

Una juez federal vinculó a proceso a Alejandro Vera Jiménez, ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), únicamente por el delito de delincuencia organizada, mientras que rechazó procesarlo por lavado de 77.8 millones de pesos relacionado con la Estafa Maestra.

La audiencia, que duró más de 12 horas, concluyó pasada la medianoche en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México. La jueza Guillermina Matías Garduño determinó que el ex rector permanecerá preso en el penal del Altiplano, al considerar que la delincuencia organizada amerita prisión preventiva de oficio.

Asimismo, se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria, que culmina el 13 de enero, tiempo durante el cual la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa podrán presentar pruebas para un eventual juicio.

El abogado de Vera, Julio Hernández Barros, anunció que apelará la vinculación a proceso por delincuencia organizada y presentará un amparo contra la prisión preventiva oficiosa. Durante la audiencia, la defensa presentó más de 10 pruebas, incluyendo resoluciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y fallos de tribunales que desestiman la responsabilidad económica de Vera en el caso de 77.8 millones de pesos.

Aunque la juez retiró el cargo de lavado, argumentó que existen indicios de que Vera podría haber participado en una organización criminal involucrada en el desvío de recursos. Según la FGR, la UAEM subcontrató a empresas que triangulaban recursos del gobierno federal, desviando fondos pagados por la desaparecida Sedesol destinados a encuestas de evaluación de programas sociales.

El caso se centra en 77 millones 847 mil 14.40 pesos pagados a la UAEM en 2014 para aplicar 6.7 millones de encuestas, de las cuales solo se ejecutó aproximadamente el 15 por ciento, en estados como Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Veracruz. La Fiscalía sostiene que funcionarios y factureros desviaron y lavaron recursos a través de empresas intermediarias como Grupo Industrial y Servicios Yafed, Esger Servicios y Construcciones, e Inmobiliaria Feyray.

La vinculación de Vera por delincuencia organizada marca un nuevo capítulo en las investigaciones derivadas de la Estafa Maestra, mientras que la defensa prepara los recursos legales correspondientes.