Vinculan a proceso a César Jáuregui por traición a la patria; permanecerá en El Altiplano

Domingo 25 de octubre de 2026

Un juez federal vinculó a proceso al exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, por el delito de traición a la patria y determinó que permanecerá en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.

La resolución fue emitida durante la madrugada de este domingo 25 de octubre por el juez de control Ricardo Alfonso Santos Dorantes, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, luego de una audiencia que se prolongó alrededor de nueve horas.

El juzgador consideró que existen elementos suficientes para que continúe el proceso penal iniciado por la Fiscalía General de la República (FGR) y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que tanto el Ministerio Público como la defensa podrán aportar nuevos elementos.

La investigación está relacionada con el operativo realizado en abril pasado para desmantelar un presunto narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, en el cual habrían participado agentes estadounidenses sin la autorización correspondiente de las autoridades federales. La FGR atribuye a Jáuregui una presunta responsabilidad en permitir o autorizar dicha intervención.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía federal presentó alrededor de 150 datos de prueba. La defensa, encabezada por el abogado Héctor Villasana, ha sostenido que esos elementos no acreditan que Jáuregui hubiera autorizado directamente o tenido conocimiento de la participación de los agentes extranjeros.

Tras conocerse la vinculación, la defensa adelantó que impugnará la resolución, al considerar que no existen elementos suficientes para sostener la acusación de traición a la patria.

Con la decisión judicial, Jáuregui continuará recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano mientras avanza el proceso federal.

El exfiscal enfrenta además una causa penal distinta en Chihuahua. El pasado jueves fue vinculado a proceso por ejercicio ilegal/indebido del servicio público, mientras que el juez descartó la imputación por coalición. Ambos procedimientos están relacionados con los hechos ocurridos durante el operativo de El Pinal.

La vinculación a proceso no representa una sentencia de culpabilidad, sino que determina que existen elementos para continuar formalmente la investigación y el procedimiento penal en su contra.