Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez Requena por presunto peculado en Tabasco

Lunes 13 de abril de 2026

La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó la vinculación a proceso de Hernán Bermúdez Requena, por su presunta responsabilidad en el delito de peculado en agravio del patrimonio público.

De acuerdo con la autoridad, durante la continuación de la audiencia inicial celebrada este 13 de abril, el Ministerio Público presentó datos de prueba suficientes para acreditar la posible participación del exfuncionario en los hechos que se le imputan.

Asimismo, se determinó ratificar la medida de prisión preventiva, por lo que Bermúdez Requena permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades también señalaron que, en caso de ser encontrado culpable, el exservidor público podría enfrentar una pena que va de dos a 14 años de prisión, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Cabe destacar que Bermúdez Requena ha sido señalado como presunto líder del grupo delictivo conocido como “La Barredora”, lo que ha generado atención en torno al caso.