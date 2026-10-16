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Viernes 16 de octubre de 2026

Vinculan a proceso a “Poncho La Quiringua”, presunto líder del Cártel de Los Reyes

Un juez federal vinculó a proceso a Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho La Quiringua”, identificado por autoridades como presunto líder del Cártel de Los Reyes, cuya captura provocó narcobloqueos e incendios de vehículos en distintos puntos de Michoacán.

Mario Elizondo Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, lo procesó por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y dos delitos contra la salud, relacionados con posesión de metanfetamina con fines de comercio y posesión de cocaína.

El acusado permanecerá bajo prisión preventiva en el Penal del Altiplano, mientras que el juez estableció tres meses para la investigación complementaria.

Fernández Magallón fue detenido el 1 de agosto por elementos del Ejército en Los Reyes, Michoacán, junto con Martín Silva Ozornio y Federico Plascencia Mendoza. Durante el operativo le aseguraron una pistola calibre .38 Súper, cartuchos, 178.6 gramos de metanfetamina y 0.1 gramos de cocaína.

Autoridades federales lo ubican como presunto dirigente del Cártel de Los Reyes, organización vinculada a los denominados Cárteles Unidos de Michoacán y relacionada, entre otras actividades ilícitas, con la extorsión a productores de aguacate.

Su vinculación a proceso se retrasó debido a que, tras ingresar al Altiplano, presentó un brote psicótico que temporalmente le impedía participar adecuadamente en la audiencia.

Posteriormente, una valoración psiquiátrica determinó que se encontraba en condiciones de continuar con el procedimiento judicial.

El 22 de agosto, una vez levantada la suspensión, el juez determinó vincularlo a proceso por los delitos imputados.

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