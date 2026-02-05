Chihuahua

11.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 5 de febrero de 2026

Vinculan a proceso a adulta mayor por sustraer a su nieto con discapacidad

Una mujer adulta mayor fue vinculada a proceso por el delito de sustracción y retención de personas que no pueden comprender el hecho, luego de que presuntamente trasladara sin autorización a su nieto, quien padece una discapacidad neurológica, desde la ciudad de Chihuahua hasta la Ciudad de México, informó la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

Según las investigaciones ministeriales, los hechos ocurrieron el 24 de noviembre de 2025, cuando la imputada, identificada como María Elena S. G., presuntamente sustrajo al joven de las instalaciones del Club Altozano, aprovechándose de su condición. La denuncia fue presentada el 12 de diciembre por la madre del menor, quien tiene la guarda y custodia legal.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía presentó pruebas que acreditaron la probable responsabilidad de la acusada, por lo que el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos decidió vincularla a proceso. María Elena S. G. enfrentará el proceso bajo medidas cautelares que incluyen no salir del estado, firmar periódicamente y no acercarse al domicilio de las víctimas.

Además, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente el caso. Conforme a la ley, la imputada se presume inocente hasta que se emita una sentencia firme.

José Antonio Meade es nombrado presidente del Consejo de Administración de HSBC México

