México

°C

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 11 de febrero de 2026

Vinculan a proceso a alcalde de Tequila por delincuencia organizada y secuestro

El juez de control Mario Elizondo Martínez vinculó a proceso al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, alias “El Presidente”, por los delitos de delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro agravado, en perjuicio de dos aspirantes a la presidencia municipal en 2021.

Durante la audiencia, el juzgador también vinculó a proceso a Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública, y a Juan Gabriel Toribio Villareal, director de Catastro Municipal, señalados como presuntos cómplices.

A los tres les fue ratificada la prisión preventiva oficiosa. Rivera Navarro, quien ha sido señalado por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), permanecerá interno en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano mientras se desarrolla el proceso penal. En tanto, sus colaboradores continuarán recluidos en el penal federal número 14, en Chiapas.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el alcalde es acusado de haber participado en el secuestro del entonces precandidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, Guillermo Cordero García, y su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez, en marzo de 2021. Según la imputación, ambas víctimas habrían sido privadas de la libertad, golpeadas y torturadas para obligarlas a renunciar a sus aspiraciones políticas.

El juez otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Señalan omisiones de Vizsla Silver tras secuestro de 11 personas en Concordia; cinco han sido halladas sin vida

