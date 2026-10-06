Vinculan a proceso a cuatro policías procesales por homicidio y tortura

Martes 6 de octubre de 2026

Los cuatro policías procesales acusados por los delitos de homicidio y tortura en perjuicio de un detenido fueron vinculados a proceso durante la madrugada de este martes.

La audiencia inició alrededor de las 10:00 horas del lunes y, debido a diversos recesos, se prolongó por casi 15 horas, concluyendo cerca de la una de la madrugada.

Los agentes son señalados por hechos ocurridos el pasado 8 de julio, cuando un detenido habría sido agredido mientras permanecía bajo custodia.

El juez determinó que los cuatro imputados permanezcan bajo la medida cautelar de prisión preventiva durante el desarrollo del proceso penal.

Asimismo, se fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público y las defensas podrán integrar nuevos datos de prueba.

Los policías procesales continuarán sujetos al proceso mientras se determina su responsabilidad jurídica en los hechos que se les atribuyen.