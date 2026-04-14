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Martes 14 de abril de 2026

Vinculan a proceso a director de Seguridad Pública y policías en Guerrero por privación ilegal de la libertad

Un juez vinculó a proceso al director de Seguridad Pública del municipio de Guerrero, así como a cuatro policías municipales de la localidad de La Junta, por su presunta participación en el delito de privación ilegal de la libertad agravada en perjuicio de una menor de edad.

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos ocurrieron en circunstancias que afectan directamente a una víctima menor, cuya identidad se mantiene bajo reserva conforme a la ley.

El juez dictó auto de vinculación a proceso contra Jesús Salvador F. O., de 55 años, quien se desempeñaba como titular de la corporación, así como de los agentes Yeimi V. A., Ismael R. V., Héctor R. R. y Marcos Alan G. E., por su probable responsabilidad en este delito considerado grave.

Los imputados fueron detenidos el pasado 10 de abril en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal de La Junta, donde además se les aseguraron sus armas de cargo.

Como medida cautelar, el juez ordenó prisión preventiva por un periodo de dos años y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El caso ha generado atención debido a la gravedad de los hechos y a la participación de elementos encargados de la seguridad pública.

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