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Lunes 19 de octubre de 2026

Vinculan a proceso a dos policías de Parral por presunta detención arbitraria

Parral, Chih.– Dos elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Parral fueron vinculados a proceso por el delito de abuso de autoridad, luego de ser señalados por presuntamente detener de manera arbitraria a un ciudadano.

Los agentes, identificados como César Arturo M. F. y Javier Alejandro O. P., habrían utilizado su posición como servidores públicos para privar de la libertad a la víctima sin una causa legal que justificara la detención.

De acuerdo con las investigaciones de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Varios, los hechos ocurrieron el pasado 18 de abril, cuando los policías presuntamente vulneraron el derecho a la libertad personal del afectado.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias que originaron la intervención de los agentes ni el tiempo durante el cual permaneció retenida la víctima.

Tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, un Juez de Control consideró que existen elementos suficientes para continuar el procedimiento penal contra ambos policías.

La autoridad judicial estableció un plazo de un mes para la investigación complementaria, periodo en el que las partes podrán reunir nuevos elementos antes de las siguientes etapas del proceso.

La vinculación a proceso no implica una sentencia de culpabilidad, por lo que los dos agentes mantienen la presunción de inocencia mientras se desarrolla el procedimiento penal.

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