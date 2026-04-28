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Martes 28 de abril de 2026

Vinculan a proceso a exfuncionario de la UACH por presunto peculado agravado

Un juez de control vinculó a proceso a Francisco Márquez Salcido por su probable participación como coautor en el delito de peculado agravado, tras la presunta desviación de más de 31.5 millones de pesos de recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2020, informó la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.

De acuerdo con las investigaciones, los recursos habrían sido destinados al arrendamiento de 42 vehículos mediante un contrato irregular firmado por el entonces funcionario, por un monto superior a los 31 millones 570 mil pesos, pese a que el presupuesto aprobado para la adquisición de activo fijo en ese periodo era considerablemente menor.

La audiencia, que se prolongó por más de seis horas, concluyó con la determinación del juez de que existen elementos suficientes para presumir la comisión del delito. El juzgador consideró que el esquema de arrendamiento no estaba contemplado en el presupuesto autorizado y cuestionó la pertinencia de la contratación, particularmente en el contexto de la pandemia de COVID-19, cuando las actividades académicas se realizaban de manera virtual.

Como parte de la resolución, se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria y se impusieron medidas cautelares al imputado, con el fin de garantizar el desarrollo del proceso conforme a derecho.

El fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela, señaló que esta vinculación a proceso refleja una investigación sólida tanto en lo técnico como en lo jurídico, y destacó que los hechos fueron denunciados por personal de la propia universidad.

Asimismo, reiteró el compromiso de la institución para continuar con la investigación y persecución de delitos de corrupción, a fin de llevar ante la justicia a quienes hagan uso indebido de recursos públicos y afecten la confianza ciudadana.

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