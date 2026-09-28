Vinculan a proceso a exsecretario de Torreón por delincuencia organizada y lavado de dinero

Lunes 28 de septiembre de 2026

Un juez federal vinculó a proceso a José Elías Ganem Guerrer, exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, así como a otras cuatro personas, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Junto con el exfuncionario fueron procesados Martha Rodríguez, José Feliciano Hernández Hinojo, Farid Ali Ibarra Nassa y Georgina Ramírez Chacón.

De acuerdo con la FGR, durante la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada presentó los datos de prueba que fueron considerados suficientes por el juez para dictar la vinculación a proceso.

La autoridad judicial también impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

José Elías Ganem, José Feliciano Hernández y Farid Ibarra permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13, en Oaxaca, mientras que Martha Rodríguez y Georgina Ramírez fueron internadas en el Cefereso Femenil Número 16, en Morelos.

La Fiscalía precisó que la investigación se inició en noviembre de 2025, derivada de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Ganem Guerrero y parte de los ahora procesados fueron detenidos durante un operativo realizado por elementos de la Policía Federal Ministerial en Torreón, mientras que otra de las personas involucradas fue asegurada posteriormente.

El exfuncionario se desempeñó como secretario del Ayuntamiento de Torreón durante la administración municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González.

Previo a la investigación federal, Ganem había sido señalado públicamente por presuntas irregularidades relacionadas con contratos municipales. Entre ellas se encuentran acusaciones formuladas por actores políticos respecto a operaciones vinculadas con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón.

Hasta el momento, la FGR no ha informado públicamente el monto de los recursos que presuntamente habrían sido objeto de operaciones ilícitas ni ha detallado en su comunicado la estructura financiera investigada.

La Fiscalía recordó que las personas vinculadas a proceso se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial.