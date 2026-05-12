Vinculan a proceso a extrabajador de albergue por presunta violación de adolescente en Chihuahua

Martes 12 de mayo de 2026

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia informó avances en la investigación de un caso de presuntos delitos sexuales cometidos contra un adolescente de 16 años en un albergue ubicado al norte de la ciudad de Chihuahua.

Durante una conferencia, la funcionaria Concepción Márquez Muñoz detalló que la noticia criminal fue registrada el 15 de abril de 2025 bajo el folio NV-12648.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el menor abandonó su domicilio tras enfrentar problemas familiares y posteriormente solicitó apoyo a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, instancia que lo canalizó al albergue “Cerva”, ubicado en la colonia Vida Digna.

Según el testimonio de la víctima, dentro del refugio habría sido objeto de conductas indebidas por parte de un trabajador del lugar. Posteriormente, el adolescente logró salir del albergue y acudió ante la Fiscalía acompañado por su madre para interponer la denuncia.

Como parte de las investigaciones, agentes ministeriales realizaron diversas diligencias, entre ellas una orden de cateo ejecutada el 31 de octubre de 2025, en la que aseguraron dispositivos electrónicos y equipo de cómputo que ahora forman parte de las pruebas integradas al expediente.

La Fiscalía informó que inicialmente el presunto responsable no pudo ser localizado debido a que ya no laboraba en el albergue; sin embargo, el pasado 2 de mayo fue cumplimentada una orden de aprehensión en su contra.

Posteriormente, el 6 de mayo, un juez resolvió vincular al ex trabajador a proceso por los delitos de violación y abuso sexual, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva.

Además, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Durante su intervención, Márquez Muñoz recordó que esta unidad especializada también atiende delitos que afectan el entorno familiar, particularmente casos relacionados con incumplimiento de obligaciones alimentarias, al advertir que estas conductas impactan directamente en el desarrollo físico, emocional y cognitivo de niñas, niños y adolescentes.