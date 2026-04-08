Vinculan a proceso a hombre acusado de feminicidio en Punta Oriente

Miércoles 8 de abril de 2026

Un juez de control vinculó a proceso a Jairo D. G., señalado por la Fiscalía como presunto responsable de privar de la vida a su pareja sentimental la semana pasada en un domicilio de la colonia Punta Oriente, al sur de la ciudad.

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia informó que el imputado enfrenta cargos por feminicidio en perjuicio de Cruz P. S., de 42 años.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 31 de marzo de 2026, al interior de la vivienda donde la víctima fue ubicada sin vida. Elementos de la Unidad de Género de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron al agresor en términos de flagrancia y lo trasladaron ante el Ministerio Público.

Tras valorar los datos de prueba, el juez determinó vincularlo a proceso y ordenó la prisión preventiva como medida cautelar.

Jairo D. G. permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de Aquiles Serdán mientras continúan las indagatorias.