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Jueves 9 de abril de 2026

Vinculan a proceso a hombre acusado de robo de vehículo en Santa Bárbara

La Fiscalía de Distrito Zona Sur obtuvo la vinculación a proceso de un hombre identificado como Eduardo S. C., por su probable responsabilidad en el delito de robo de vehículo, ocurrido en el municipio de Santa Bárbara.

De acuerdo con el Ministerio Público, se presentaron sólidos datos de prueba y argumentos incriminatorios que permitieron acreditar la posible participación del imputado en el robo de un Chevrolet Malibú 2008, color gris.

Tras analizar la información expuesta por la representación social, el Juez de Control determinó iniciar un proceso penal en su contra e impuso como medida cautelar la prisión preventiva.

Según la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 7 de junio de 2025, cuando el imputado viajaba junto a la víctima en el vehículo mencionado. Al llegar a un punto conocido como El Granillo, el afectado descendió del automóvil, momento que presuntamente fue aprovechado por el imputado para apoderarse de la unidad y huir.

La Fiscalía continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer totalmente el caso y definir la responsabilidad penal del acusado.

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