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Sábado 23 de mayo de 2026

Vinculan a proceso a hombre acusado de violación y abuso sexual agravados contra una menor

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia obtuvo la vinculación a proceso de Faustino O. A., imputado por los delitos de violación agravada y abuso sexual agravado cometidos presuntamente en perjuicio de una menor de edad en la ciudad de Chihuahua.

Durante la audiencia, agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales presentaron datos de prueba que permitieron acreditar la probable responsabilidad del acusado en hechos ocurridos entre febrero y marzo de 2026.

De acuerdo con la investigación, las conductas ilícitas habrían sido cometidas al interior de un domicilio ubicado en la colonia División del Norte, donde la víctima, una niña menor de edad, fue presuntamente afectada.

La Fiscalía informó que la captura del imputado se llevó a cabo mediante una orden de aprehensión ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación en la colonia El Saucito, en la capital del estado.

Tras valorar los antecedentes expuestos por la representación social, el órgano jurisdiccional determinó iniciar un proceso penal en contra del acusado, quien permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones complementarias.

Por disposición judicial, Faustino O. A. enfrentará el proceso recluido en el Centro de Reinserción Social Estatal No. 1, ubicado en el municipio de Aquiles Serdán.

La Fiscalía Especializada reiteró su compromiso de investigar y perseguir los delitos que atenten contra la integridad de niñas, niños y adolescentes, garantizando el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

Gobernadora acudirá a comparecer ante la FGR tras recibir citatorio

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