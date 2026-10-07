Vinculan a proceso a hombre de 70 años por presunto abuso sexual y violación agravada contra su nieta

Miércoles 7 de octubre de 2026

Ciudad Juárez, Chih.- Un hombre de 70 años, identificado como Martín Valentín G. L., fue vinculado a proceso por los delitos de violación con penalidad agravada y abuso sexual con penalidad agravada, por hechos que presuntamente cometió contra una menor de edad.

La audiencia se realizó en Ciudad Judicial dentro de la causa penal 1660/2026. El imputado permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva por 24 meses, impuesta desde la audiencia inicial.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, uno de los hechos habría ocurrido en octubre de 2018 y otro en junio de 2019, ambos en un domicilio de la colonia Praderas del Sol.

Entre los datos de prueba presentados por la Fiscalía se incluyeron evaluaciones médicas y psicológicas practicadas a la víctima, así como elementos relacionados con los hechos denunciados. La representación social sostuvo además que el imputado habría ejercido manipulación para evitar que la menor hablara de lo ocurrido.

Durante la audiencia, Martín Valentín G. L. decidió no declarar respecto de las acusaciones.

Tras analizar los datos expuestos, el tribunal determinó vincularlo a proceso y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, que concluirá el próximo 6 de diciembre de 2026.

La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria, sino que establece la continuación del procedimiento penal mientras se desarrollan las investigaciones.