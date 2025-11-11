Vinculan a proceso a hombre por homicidio agravado en colonia Lucio Blanco

Martes 11 de noviembre de 2025

Ciudad Juárez, Chih. – La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y de la Familia Zona Norte (FEM) logró la vinculación a proceso de Fernando Isaí G. V., por su presunta responsabilidad en el homicidio agravado ocurrido el 26 de octubre de 2025 en un domicilio de la colonia Lucio Blanco, informó Julio Castañeda del área de Comunicación Social de la FGE.

El imputado fue detenido mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Según la investigación, Fernando Isaí G. V. es probable responsable de la muerte de Silvia Lissette B. A., a quien presuntamente golpeó y atacó con arma blanca hasta causarle la muerte. La causa de fallecimiento fue asfixia por bronco aspiración de restos hemáticos, derivada de lesiones por arma blanca en el cuello y traumatismo craneoencefálico, detalló Castañeda.

El Ministerio Público de la Unidad Especializada presentó los datos de prueba necesarios para acreditar la probable responsabilidad del detenido ante el Juez de Control.

Tras resolver la situación jurídica, el órgano jurisdiccional impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.