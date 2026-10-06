Vinculan a proceso a hombre por homicidio tras discusión por “quemar llanta” en Cuauhtémoc

Martes 6 de octubre de 2026

Cuauhtémoc, Chih.- Un juez vinculó a proceso a Omer R. C. por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en perjuicio de Rodolfo O. M., por hechos ocurridos el pasado 27 de septiembre en la colonia Moisés Caraveo.

De acuerdo con la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, el conflicto inició luego de que la víctima reclamara al imputado por patinar los neumáticos de un vehículo frente a su domicilio.

La discusión escaló y, según la investigación ministerial, Omer R. C. habría utilizado un arma de fuego calibre .380 milímetros para disparar contra Rodolfo O. M., causándole la muerte.

Tras el ataque, elementos de la Agencia Estatal de Investigación desplegaron un operativo que permitió detener al presunto responsable dentro del término legal de flagrancia.

El imputado fue presentado ante la autoridad judicial, que resolvió vincularlo a proceso mientras continúan las investigaciones correspondientes.

La vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria, por lo que el acusado mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una resolución definitiva.