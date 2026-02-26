Vinculan a proceso a interno del Cereso 1 por secuestro agravado en Ciudad Juárez

Jueves 26 de febrero de 2026

La Fiscalía General del Estado informó que el Ministerio Público de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro en la Zona Norte, adscrito a la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, obtuvo la vinculación a proceso en contra de un interno del Cereso No. 1, por su presunta participación en un secuestro ocurrido en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado Edgar Ismael T. G. habría participado en hechos registrados el 18 de enero del presente año, cuando un hombre originario de Chihuahua fue privado de la libertad tras contratar los servicios de un “pollero” para trasladarse a Estados Unidos.

La Fiscalía detalló que la víctima, de identidad reservada, era trasladada en un vehículo Chrysler hacia una tienda de autoservicio, cuando fueron interceptados por dos sujetos armados que viajaban en un automóvil rojo. Bajo amenazas, obligaron a la víctima a cambiar de vehículo.

Posteriormente, el afectado fue mantenido en cautiverio en un domicilio de Ciudad Juárez durante aproximadamente seis días, periodo en el que sufrió violencia física y psicológica. Los presuntos responsables exigían a la familia más de 6 mil dólares a cambio de su liberación, enviando videos e imágenes como presión.

Las investigaciones permitieron establecer que Edgar Ismael T. G., quien ya se encontraba interno en el Centro de Reinserción Social No. 1, en Aquiles Serdán, presuntamente proporcionó diversas cuentas bancarias para recibir los depósitos del rescate. Además, se le señala como responsable de la administración y logística del cobro, así como de la recolección de tarjetas bancarias para concretar los pagos.

Tras obtener una orden de aprehensión, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación y el pasado 18 de febrero se realizó la audiencia de vinculación a proceso bajo la causa penal 261/26.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos determinó que existen elementos suficientes para acreditar la probable participación del imputado en el delito de secuestro agravado, por lo que le dictó auto de vinculación a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, mientras continúa el proceso penal en su contra.