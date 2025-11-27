México

0.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 27 de noviembre de 2025

Vinculan a proceso a siete escoltas y a presunto operador del asesinato del alcalde de Uruapan

Morelia, Michoacán.– Tras una audiencia que se prolongó por casi 18 horas, un juez de control determinó la vinculación a proceso de los siete escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, asesinado a tiros el pasado 1 de noviembre, así como de Jorge Armando “N”, señalado como presunto operador de la logística del crimen.

Luego del desahogo de las defensas y de la revisión de los datos de prueba, el juzgador resolvió que los siete elementos de la Seguridad Pública municipal, quienes integraban el cuerpo de escoltas del alcalde, enfrentarán proceso penal por Homicidio Calificado en su modalidad de Omisión por Comisión, al considerar que incurrieron en fallas graves en el cumplimiento de su deber el día del ataque.

En el caso de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, el juez determinó que existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por Homicidio Doloso Calificado en agravio del alcalde y por Lesiones Calificadas cometidas contra dos civiles durante el atentado.

Como medidas cautelares, el juez ordenó que todos los imputados permanezcan bajo prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, y estableció que el proceso no podrá exceder los dos años.

Alfredo Chávez rinde su primer informe legislativo y confirma interés por la alcaldía de Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Siguen cerradas cuatro carreteras en Chihuahua por bloqueo de campesinos y productores

“El Caballo” Lozoya graba video promocional de su primer informe montado a caballo en Plaza del Ángel

Fernández Noroña acusa a viuda de alcalde asesinado; le reprochan comentarios en pleno 25N

Conjunto Primavera es invitado a cantar en El Vaticano durante las celebraciones de diciembre
Fernández Noroña acusa a viuda de alcalde asesinado; le reprochan comentarios en pleno 25N
“El Caballo” Lozoya graba video promocional de su primer informe montado a caballo en Plaza del Ángel
FGR imputa a Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por narcotráfico y contrabando
Presidente del Trife advierte complejidad de la jornada electoral 2027 y propone separar comicios judiciales
Incendio en Hong Kong deja al menos 13 muertos y varios heridos; edificios fueron consumidos por las llamas
Yaquis 4–0 Naranjeros
Gobernadora se reúne con empresarios para analizar proyectos industriales y viales en la capital

Municipios

Más Noticias

A 48 horas del bloqueo, persiste cierre total en la carretera México 45; tránsito parcial en tramo Jiménez–Zavalza
“Yako” Rodríguez acusa al titular de Agricultura de beneficiarse con importaciones tras crisis del gusano barrenador
Agricultores y diputados “demostraron violencia” al insultar y expulsar a Martín Solís: Víctor Quintana