Vinculan a proceso a siete escoltas y a presunto operador del asesinato del alcalde de Uruapan

Jueves 27 de noviembre de 2025

Morelia, Michoacán.– Tras una audiencia que se prolongó por casi 18 horas, un juez de control determinó la vinculación a proceso de los siete escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, asesinado a tiros el pasado 1 de noviembre, así como de Jorge Armando “N”, señalado como presunto operador de la logística del crimen.

Luego del desahogo de las defensas y de la revisión de los datos de prueba, el juzgador resolvió que los siete elementos de la Seguridad Pública municipal, quienes integraban el cuerpo de escoltas del alcalde, enfrentarán proceso penal por Homicidio Calificado en su modalidad de Omisión por Comisión, al considerar que incurrieron en fallas graves en el cumplimiento de su deber el día del ataque.

En el caso de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, el juez determinó que existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por Homicidio Doloso Calificado en agravio del alcalde y por Lesiones Calificadas cometidas contra dos civiles durante el atentado.

Como medidas cautelares, el juez ordenó que todos los imputados permanezcan bajo prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, y estableció que el proceso no podrá exceder los dos años.