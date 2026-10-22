Vinculan a proceso a venezolano por homicidio en la colonia Santo Niño

Jueves 22 de octubre de 2026

Un juez vinculó a proceso a Julio César C. R., originario de Venezuela, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido en un domicilio de la colonia Santo Niño, informó la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la investigación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, los hechos ocurrieron el 6 de julio de 2024, en una vivienda ubicada en la calle José María Mari.

La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente amordazó y ató a la víctima, quien posteriormente murió por estrangulamiento.

El Ministerio Público presentó los datos de prueba correspondientes dentro de la causa penal 2795/2024, con los cuales el Juez de Control determinó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra.

Durante la audiencia también se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria y el imputado mantiene la presunción de inocencia mientras continúa el procedimiento judicial.