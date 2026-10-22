El Estado

16.85°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 22 de octubre de 2026

Vinculan a proceso a venezolano por homicidio en la colonia Santo Niño

Un juez vinculó a proceso a Julio César C. R., originario de Venezuela, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido en un domicilio de la colonia Santo Niño, informó la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la investigación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, los hechos ocurrieron el 6 de julio de 2024, en una vivienda ubicada en la calle José María Mari.

La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente amordazó y ató a la víctima, quien posteriormente murió por estrangulamiento.

El Ministerio Público presentó los datos de prueba correspondientes dentro de la causa penal 2795/2024, con los cuales el Juez de Control determinó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra.

Durante la audiencia también se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria y el imputado mantiene la presunción de inocencia mientras continúa el procedimiento judicial.

“Los dichos de Maru Campos hablan por sí mismos”: Sheinbaum sobre caso CIA en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Exigen panistas a dirigencias estatal y nacional defender con mayor firmeza a César Jáuregui

PAN cerrará filas con César Jáuregui; Daniela Álvarez acusa persecución política

Miguel Riggs levanta la mano para buscar coordinación municipal de Morena en Chihuahua

Declara Argentina organización terrorista al Cártel de Sinaloa
Capacita Poder Judicial de Chihuahua a 429 trabajadores en temas jurídicos
Renuncia jueza que ordenó captura de César Jáuregui por traición a la patria
Francisco Javier Miranda gana Premio Estatal del Deporte Chihuahua 2026
Supervisa René Chavira trabajos de bacheo; suman más de 2 mil 400 reparaciones en octubre
Vecinos denuncian fuga de aguas negras en fraccionamiento Roma; llevan dos días sin solución
Enfrenta César Jáuregui hoy audiencia de vinculación por proceso del fuero común
Detienen a adolescente con marihuana y cristal a bordo de camioneta sin placas en Parral

Municipios

Más Noticias

Reúne Bonilla propuestas de más de 500 juarenses para construir plataforma del PAN rumbo a 2027
Anuncia René Chavira inversión de 15 mdp para recarpeteo y reforzamiento de vialidades
Cumple Sindicatura con 18 acciones de Oficina Verde e impulsa agenda ambiental