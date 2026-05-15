Vinculan a proceso por violación a presunto implicado en doble homicidio afuera de bar en Chihuahua

Viernes 15 de mayo de 2026

Carlos Fabián M. R. fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva, luego de ser acusado por el delito de violación en perjuicio de una menor de edad, en hechos ocurridos durante 2021 en la colonia Campesina.

La información fue dada a conocer por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, que detalló que un agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales presentó datos de prueba que acreditan la probable responsabilidad del imputado.

Tras analizar los elementos expuestos por la representación social, una jueza de Control del Distrito Judicial Morelos determinó vincularlo a proceso y ordenó que enfrente este procedimiento bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Sin embargo, este no es el único proceso penal que enfrenta.

Carlos Fabián M. R. también está vinculado a una causa penal distinta por su presunta participación en el homicidio de una pareja ocurrido durante la madrugada del 10 de noviembre de 2025, a las afueras del bar La Barra Tradicional, ubicado sobre el periférico De la Juventud.

En ese ataque perdieron la vida Ashley R. S. y Erick Fernando G. B..

Por estos hechos también fue detenido Miguel Alejandro M. R., ambos acusados por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.

Las autoridades informaron que ambos fueron detenidos horas después del ataque y continúan enfrentando los procesos legales correspondientes.