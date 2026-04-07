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Martes 7 de abril de 2026

Vinculan a tres por desaparición de personas

Un juez de Control vinculó a proceso penal a tres hombres acusados del delito de desaparición cometida por particulares, ocurrida en el municipio de Bocoyna.

El Juez conocedor de la causa penal, determinó también un plazo de tres meses para que el Ministerio Público lleve a cabo la investigación complementaria en contra de los tres hombres quienes quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Los masculinos fueron detenidos el pasado 31 de marzo por agentes ministeriales del destacamento de Creel, municipio de Bocoyna en atención a las órdenes de aprehensión emitida por un Juez.

Las indagatorias establecen que Bonifacio C. P., de 48 años, Corpus Maximino C. P., quien también se hacía llamar Corpus N. P., de 40 años y Alfonso C. N., quien también se hacía llamar José Alfonso C. N., de 25 años son probables responsables de la desaparición de Roque M. N.

Los hechos tuvieron lugar el 24 de diciembre del 2025 en la localidad de Tayarichi, municipio de Bocoyna cuando los tres hombres y sujetos diversos se llevaron contra su voluntad a la víctima a quien golpearon con palos y varillas. Hasta el momento no se tiene conocimiento de su paradero.

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