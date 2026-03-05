Violencia en México provoca cambios en rutas de cruceros hacia Puerto Vallarta

Jueves 5 de marzo de 2026

La reciente ola de violencia en México, intensificada tras la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha provocado ajustes en los itinerarios de algunos cruceros que tenían previsto arribar a Puerto Vallarta. Varias navieras han optado por modificar sus rutas para priorizar la seguridad de los pasajeros y tripulaciones.

De acuerdo con la Florida-Caribbean Cruise Association, aunque se han realizado algunos cambios en los itinerarios, más del 95% del turismo de cruceros en México continúa operando con normalidad. La organización explicó que las líneas de cruceros trabajan en coordinación con expertos en seguridad global y autoridades gubernamentales para monitorear las condiciones en los destinos y realizar ajustes cuando sea necesario.

Fuentes portuarias de Cabo San Lucas indicaron que barcos de la naviera Princess Cruises prolongaron su estancia en ese destino el 23 y 24 de febrero, así como el 2 y 3 de marzo, además de programar otra extensión para el 9 y 10 de marzo, con el objetivo de evitar la llegada a Puerto Vallarta y cumplir con su itinerario.

Entre los casos registrados, el crucero Ruby Princess extendió su estancia y modificó su ruta, mientras que el Carnival Panorama adelantó su arribo del 6 al 3 de marzo. Asimismo, el MS Zuiderdam, de Holland America Line, decidió arribar a Cabo San Lucas el 1 de marzo pese a no tener escala programada.

Otros ajustes incluyen la llegada del Ruby Princess a La Paz el próximo 11 de marzo, destino que tampoco estaba contemplado inicialmente en su ruta. En tanto, la naviera Norwegian Cruise Line intentó realizar cambios de último momento con el barco Norwegian Bliss, aunque su tamaño le impide ingresar al puerto de La Paz.

Autoridades del sector turístico señalan que los ajustes son medidas preventivas habituales dentro de la industria, las cuales se aplican cuando existen condiciones que podrían representar riesgos para los pasajeros o para la operación de las embarcaciones.