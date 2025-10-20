Internacional

Violencia persiste en la Franja de Gaza pese a alto al fuego anunciado por Trump

Aunque el presidente Donald Trump presumió un acuerdo de paz, la violencia continúa en la Franja de Gaza.

Israel lanzó ayer su mayor ola de ataques contra Gaza desde que entró en vigor el frágil alto al fuego hace una semana, tras acusar a Hamas de disparar contra sus soldados en Rafah, lo que causó la muerte de dos militares. En respuesta, Israel suspendió temporalmente la ayuda humanitaria hacia Gaza.

Hamas negó su responsabilidad, asegurando que ha perdido contacto con sus unidades en Rafah desde hace meses. Después de la ofensiva, el Ejército israelí afirmó que había “iniciado la aplicación renovada del alto el fuego”.

Autoridades de Gaza reportaron que 44 palestinos murieron en el ataque, incluidos niños. La ayuda humanitaria se espera que se reanude una vez que los bombardeos finalicen, según un funcionario israelí.

Este recrudecimiento en la violencia representa el tropiezo más serio para el alto al fuego que Trump había negociado y anunciado con gran fanfarria.

Comercios en la zona norte cumplen con precio de canasta básica, reporta Profeco

